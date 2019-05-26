Зеленський назвав підтримку українського кіновиробництва одним зі своїх пріоритетів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв підтримку українського кіновиробництва. Про це глава держави написав в неділю на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Вітаю всіх кінематографістів, серед яких я був до недавнього часу. І всіх простих любителів кіно, серед яких недавно я опинився”, — почав президент.
“У четвер — 100-річчя Одеської кіностудії, вчора — відкриття 48-го Міжнародного кінофестивалю “Молодість”, — констатував він.
Зеленський вказав, що “підтримка українського кіновиробництва — одне з пріоритетних завдань”.
“Чекаємо крутих фiльмiв на екранах, високих бокс-офісів і міжнародних нагород. А головне — глядачів у кінотеатрах, якi обиратимуть наше кіно. Кiно, зняте в Україні”, — резюмував він.
Нагадаємо, вчора, 25 травня, головний приз Каннського кінофестивалю отримав фільм “Паразити”.