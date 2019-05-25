Головний приз Каннського кінофестивалю отримав фільм "Паразити"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Південнокорейський режисер Пон Чжун Хо став володарем головної нагороди 72-го Каннського кінофестивалю — “Золотої пальмової гілки”. Таке рішення оголосило в суботу журі огляду на чолі з мексиканським режисером Алехандро Гонсалесом Іньярріту на урочистій церемонії оголошення переможців у Палаці фестивалів на набережній Круазет, пише УНН з посиланням на Twitter кінофестивалю.
Режисер відзначений за фільм “Паразити”. Картина розповідає про бідну корейську сім’ю, яка намагається за рахунок інших виправити своє фінансове становище будь-якими можливими способами. У 2017 році фільм режисера “Окча” з Тільдою Свінтон був відібраний для участі в основній програмі Каннського кінофестивалю.
Нагороду режисерові вручила французька акторка Катрін Деньов. Вийшовши на сцену Палацу фестивалів, Пон Чжун Хо подякував журі, глядачам та своїй сім’ї, яка приїхала в Канни підтримати його.
В цьому році боротьбу за головний фестивальний приз вела 21 стрічка. Фільм “Паразити” вважався одним з фаворитів конкурсу.
Гран-прі удостоєна картина французької режисерки Маті Діоп “Атлантика”. Нагороду 37-річній режисерці вручив Сільвестр Сталлоне, який прибув кілька днів тому в Канни.