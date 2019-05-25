Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо стал обладателем главной награды 72-го Каннского кинофестиваля — “Золотой пальмовой ветви”. Такое решение огласило в субботу жюри смотра во главе с мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет, пишет УНН со ссылкой на Twitter кинофестиваля.
Режиссер отмечен за фильм “Паразиты”. Картина рассказывает о бедной корейской семье, пытающейся за счет других исправить свое финансовое положение любыми возможными способами. В 2017 году фильм режиссера “Окча” с Тильдой Суинтон был отобран для участия в основной программе Каннского кинофестиваля.
Награду режиссеру вручила французская актриса Катрин Денев. Выйдя на сцену Дворца фестивалей, Пон Чжун Хо поблагодарил жюри, зрителей и свою семью, приехавшую в Канн поддержать его.
В этом году борьбу за главный фестивальный приз вела 21 картина. Фильм “Паразиты” считался одним из фаворитов конкурса.
Гран-при удостоена картина французского режиссера Мати Диоп “Атлантика”. Награду 37-летнему режиссеру вручил Сильвестр Сталлоне, прибывший несколько дней назад в Канн.