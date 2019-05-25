Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 6316 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53019 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69159 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118395 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110570 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137019 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144508 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130146 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты"

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм "Паразиты"

Киев  •  УНН

 • 13323 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо стал обладателем главной награды 72-го Каннского кинофестиваля — “Золотой пальмовой ветви”. Такое решение огласило в субботу жюри смотра во главе с мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет, пишет УНН со ссылкой на Twitter кинофестиваля.

Режиссер отмечен за фильм “Паразиты”. Картина рассказывает о бедной корейской семье, пытающейся за счет других исправить свое финансовое положение любыми возможными способами. В 2017 году фильм режиссера “Окча” с Тильдой Суинтон был отобран для участия в основной программе Каннского кинофестиваля.

Награду режиссеру вручила французская актриса Катрин Денев. Выйдя на сцену Дворца фестивалей, Пон Чжун Хо поблагодарил жюри, зрителей и свою семью, приехавшую в Канн поддержать его.

В этом году борьбу за главный фестивальный приз вела 21 картина. Фильм “Паразиты” считался одним из фаворитов конкурса.

Гран-при удостоена картина французского режиссера Мати Диоп “Атлантика”. Награду 37-летнему режиссеру вручил Сильвестр Сталлоне, прибывший несколько дней назад в Канн.

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