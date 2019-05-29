Зеленський привітав українських миротворців

"Вітаю членів українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця. За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях із встановлення миру. Досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні. Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном. Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети. Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії", - написав він.



Як повідомляв УНН, Зеленський назвав підтримку українського кіновиробництва одним зі своїх пріоритетів.





