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Зеленський привітав українських миротворців

Зеленський привітав українських миротворців

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав членів українських миротворчих місій із Міжнародним днем миротворця. Про це глава держави написав в неділю на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Вітаю членів українських миротворчих місій з Міжнародним днем миротворця. За роки незалежності українські військові взяли участь у всіх важливих місіях із встановлення миру. Досвід багатьох наших миротворців став надважливим у той час, коли довелося захищати мир у власній країні. Ми пам’ятаємо тих синів і дочок України, які загинули, рятуючи мирне населення у своїй державі та за кордоном. Україна завжди прагнула миру та безпеки для свого народу й усіх народів планети. Я твердо вірю, що настане той день, коли українські військові знову виконуватимуть лише миротворчі місії", - написав він. 

Як повідомляв УНН, Зеленський назвав підтримку українського кіновиробництва одним зі своїх пріоритетів


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