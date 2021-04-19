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Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом минивертолетов и отметил, что среди его разработчиков - украинец

Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом минивертолетов и отметил, что среди его разработчиков - украинец

Киев  •  УНН

 • 17570 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NASA с успешным первым полетом Mars Helicopter и отметил, что среди его разработчиков — украинец. Об этом Зеленский написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Технологии побеждают. Приветствую NASA с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков — украинец Игорь Панченко. Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника “Сич-2-30”, — написал президент.

Что было раньше

Этого успешно прошли первые летные испытания минивертолетов Ingenuity (“Изобретательность”), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance (“Настойчивость”).

На сайте NASA также показали снимок, сделанный Ingenuity во время полета — на фото видно тень вертолета, пролетающего над поверхностью Красной планеты.

Технологии побеждают. Приветствую @NASA с первым полетом #MarsHelicopter ! Горжусь, что среди его разработчиков — украинец Игорь Панченко. # Украине развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия и сейчас планирует запуск спутника “Сич-2-30”.

— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

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