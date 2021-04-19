Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі

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"Це сталося. Сьогодні наш вертоліт на Марсі довів, що керований політ з поверхні іншої планети можливий. Потрібно трохи винахідливості, наполегливості і духу, щоб втілити цю можливість в реальність", - заявили в NASA в Twitter.

Деталі

На сайті NASA також показали знімок, зроблений Ingenuity під час польоту - на фото видно тінь вертольота, що пролітає над поверхнею Червоної планети.

Доповнення

Ingenuity - це мінівертоліт вагою 1,8 кг, який прилетів на Марс на борту марсохода Perseverance, який приземлився в лютому 2021 року.

У березні головний розробник Ingenuity Боб Белара відзначав, що апарат досить ламкий. У разі падіння він може зазнати пошкоджень, через які може виникнути несправність. Керівник планетологічного підрозділу NASA Лорі Глейз підкреслювала, що Ingenuity, маса якого становить близько 1,8 кг, повинен стати "першим вертольотом, який полетить на іншій планеті".

Вона вказувала, що фахівці будуть робити фотографії за допомогою встановлених на апараті камер. За словами Глейз, це дозволить зібрати інформацію про деякі ділянки поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.

Спочатку апарат повинен піднятися на висоту близько 3 м. Пізніше висота польоту збільшиться до 5 м. Очікується, що польоти апарату триватимуть не менше 31 земної доби.

Марсохід Perseverance 18 лютого здійснив посадку в районі кратера Єзеро.