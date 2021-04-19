Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі

ukru
Ексклюзив
10:51 • 59107 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 105014 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 135167 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 176311 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 260305 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186971 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179856 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188609 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155333 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160350 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 60230 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 80896 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 105384 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 118061 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 58571 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 8896 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 260311 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 205454 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 300142 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 295183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 23236 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 98046 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101188 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 97976 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113263 перегляди
Актуальне
Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі

Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі

Київ • УНН

 • 23970 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Перші льотні випробування мінівертольота Ingenuity ("Винахідливість"), доставленого на Марс на борту марсохода Perseverance ("Наполегливість"), пройшли успішно. Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), передає УНН.

Цитата:

"Це сталося. Сьогодні наш вертоліт на Марсі довів, що керований політ з поверхні іншої планети можливий. Потрібно трохи винахідливості, наполегливості і духу, щоб втілити цю можливість в реальність", - заявили в NASA в Twitter.

Деталі

На сайті NASA також показали знімок, зроблений Ingenuity під час польоту - на фото видно тінь вертольота, що пролітає над поверхнею Червоної планети.

Доповнення

Ingenuity - це мінівертоліт вагою 1,8 кг, який прилетів на Марс на борту марсохода Perseverance, який приземлився в лютому 2021 року.

У березні головний розробник Ingenuity Боб Белара відзначав, що апарат досить ламкий. У разі падіння він може зазнати пошкоджень, через які може виникнути несправність. Керівник планетологічного підрозділу NASA Лорі Глейз підкреслювала, що Ingenuity, маса якого становить близько 1,8 кг, повинен стати "першим вертольотом, який полетить на іншій планеті".

Вона вказувала, що фахівці будуть робити фотографії за допомогою встановлених на апараті камер. За словами Глейз, це дозволить зібрати інформацію про деякі ділянки поверхні Червоної планети, за якими важко спостерігати з космосу.

Спочатку апарат повинен піднятися на висоту близько 3 м. Пізніше висота польоту збільшиться до 5 м. Очікується, що польоти апарату триватимуть не менше 31 земної доби.

Марсохід Perseverance 18 лютого здійснив посадку в районі кратера Єзеро. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами