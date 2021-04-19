Минивертолит Ingenuity совершил первый полет на Марсе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Первые летные испытания минивертолета Ingenuity (“Изобретательность”), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance (“Настойчивость”), прошли успешно. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает УНН.
Цитата:
"Это произошло. Сегодня наш вертолет на Марсе доказал, что управляемый полет с поверхности другой планеты возможен. Нужно немного изобретательности, настойчивости и духа, чтобы воплотить эту возможность в реальность", - заявили в NASA в Twitter.
Детали
На сайте NASA также показали снимок, сделанный Ingenuity во время полета - на фото видно тень вертолета, пролетающего над поверхностью Красной планеты.
Дополнение
Ingenuity - это минивертолит весом 1,8 кг, который прилетел на Марс на борту марсохода Perseverance, который приземлился в феврале 2021 года.
В марте главный разработчик Ingenuity Боб Белара отмечал, что аппарат довольно хрупкий. В случае падения он может получить повреждения, из-за которых может возникнуть неисправность. Руководитель планетологичного подразделения NASA Лори Глейз подчеркивала, что Ingenuity, масса которого составляет около 1,8 кг, должен стать "первым вертолетом, который полетит на другой планете".
Она указывала, что специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. По словам Глейз, это позволит собрать информацию о некоторых участках поверхности Красной планеты, за которыми трудно наблюдать из космоса.
Сначала аппарат должен подняться на высоту около 3 м. Позже высота полета увеличится до 5 м. Ожидается, что полеты аппарата продлятся не менее 31 земных суток.
Марсоход Perseverance 18 февраля совершил посадку в районе кратера Езеро.