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Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом мінівертольота та зазначив, що серед його розробників – українець

Київ • УНН

 • 17574 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав NASA з успішним першим польотом Mars Helicopter та зазначив, що серед його розробників — українець. Про це Зеленський написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Технології перемагають. Вітаю NASA з першим польотом Mars Helicopter! Пишаюся, що серед його розробників — українець Ігор Панченко. Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника “Січ-2-30”, — написав Президент.

Що було раніше

Сього успішно пройшли перші льотні випробування мінівертольота Ingenuity (“Винахідливість”), доставленого на Марс на борту марсохода Perseverance (“Наполегливість”).

На сайті NASA також показали знімок, зроблений Ingenuity під час польоту — на фото видно тінь вертольота, що пролітає над поверхнею Червоної планети.

Технології перемагають. Вітаю @NASA з першим польотом #MarsHelicopter! Пишаюся, що серед його розробників – українець Ігор Панченко. #Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й зараз планує запуск супутника «Січ-2-30».

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2021

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