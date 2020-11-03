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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Зеленский поздравил с профессиональным праздником артиллеристов и воинов инженерных войск

Зеленский поздравил с профессиональным праздником артиллеристов и воинов инженерных войск

Киев  •  УНН

 • 15950 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-артиллеристов и воинов инженерных войск с профессиональным праздником и поблагодарил их за героизм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уважаемые воины-артиллеристы Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ракетных войск и артиллерии. Старейший род войск с многовековой историей и традициями, артиллеристы и сегодня играют важную роль на поле боя, оставаясь грозной огневой силой украинского войска. Свой высокий профессионализм, мастерство и верность военной присяге воины-артиллеристы продемонстрировали в боях на Востоке Украины и является важным фактором сдерживания любых провокационных и агрессивных действий со стороны российского агрессора", - говорится в поздравлении Зеленского.

По его словам, Украина и в дальнейшем будет наращивать оборонный потенциал, в частности, за счет оснащения ВСУ современной техникой.

"Уважаемые воины инженерных войск! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем инженерных войск. Благодаря настойчивой, самоотверженной службе, усердию и профессионализму личного состава инженерные войска ВСУ являются мощным родом войск, который способен качественно выполнять задачи инженерного обеспечения в любых условиях боевой обстановки" , - говорится во втором поздравлении Президента.

Так, от имени украинского народа он выразил благодарность ветеранам за героизм и пожелал им и родным крепкого здоровья.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки зафиксировано два обстрела со стороны боевиков, с начала текущих - сохраняется режим тишины.

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