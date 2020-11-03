Зеленський привітав із професійним святом артилеристів та воїнів інженерних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів-артилеристів та воїнів інженерних військ з професійним святом та подякував їм за героїзм. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Шановні воїни-артилеристи! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом — Днем ракетних військ і артилерії. Найстаріший рід військ із багатовіковою історією та традиціями, артилеристи й сьогодні відіграють важливу роль на полі бою, залишаючись грізною вогневою силою українського війська. Свій високий професіоналізм, майстерність і вірність військовій присязі воїни-артилеристи продемонстрували у боях на Сході України та є важливим фактором стримування будь-яких провокативних та загарбницьких дій з боку російського агресора", - йдеться у привітанні Зеленського.
За його словами, Україна і надалі нарощуватиме оборонний потенціал, зокрема, за рахунок оснащення ЗСУ сучасною технікою.
"Шановні воїни інженерних військ! Вітаю вас із професійним святом — Днем інженерних військ. Завдяки наполегливій, самовідданій службі, старанності та професіоналізму особового складу інженерні війська ЗСУ є потужним родом військ, який здатний якісно виконувати завдання інженерного забезпечення у будь-яких умовах бойової обстановки", - йдеться у другому вітанні Президента.
Так, від імені українського народу він висловив подяку ветеранам за героїзм та побажав їм та рідним міцного здоров’я.
Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу зафіксовано два обстріли з боку бойовиків, з початку поточної — зберігається режим тиші.