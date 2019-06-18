Зеленский прибыл в Берлин
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Вчера вечером Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Вчера вечером президент Зеленский прибыл в Берлин с однодневным последнее официальным визитом", - сообщила она.
Как сообщал УНН, Президент Украины в Париже встретился с председателем сената Франции .
Президент Украины и Председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.
Стоит напомнить, что глава МИД Германии ожидает от Зеленского прогресса в реформах.