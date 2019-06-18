"Вчера вечером президент Зеленский прибыл в Берлин с однодневным последнее официальным визитом", - сообщила она.



Как сообщал УНН, Президент Украины в Париже встретился с председателем сената Франции .



Президент Украины и Председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.

Стоит напомнить, что глава МИД Германии ожидает от Зеленского прогресса в реформах.