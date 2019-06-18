Зеленський прибув до Берліна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Учора ввечері Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна. Про це повідомила прес-секретар Президента Юлія Мендель на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Учора ввечері президент зеленський прибув до Берліна з одноденним останнім офіційним візитом", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, Президент України у Парижі зустрівся з головою сенату Франції.
Президент України та Голова Сенату Франції також поспілкувалися про інвестиції, гуманітарне відновлення Донбасу й можливість створення “комісії діалогу” за участі парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проекти.
Варто нагадати, що глава МЗС Німеччини очікує від Зеленського прогресу в реформах.