Президент України у Парижі зустрівся з головою сенату Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з головою сенату Французької Республіки Жераром Ларше, пише УНН з посиланням на прес-службу глави держави.
“Французький посадовець наголосив на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Під час зустрічі також ішлося про повернення в Україну полонених моряків і політичних в’язнів, яких утримують на території Росії”. — вказано у повідомленні.
Крім того, Володимир Зеленський і Жерар Ларше обговорили прогрес у реалізації Мінських домовленостей і можливу зустріч у Нормандському форматі найближчим часом.
Президент України та Голова Сенату Франції також поспілкувалися про інвестиції, гуманітарне відновлення Донбасу й можливість створення “комісії діалогу” за участі парламентаріїв обох країн, яка напрацьовуватиме міжнародні проекти.
Варто нагадати, що глава МЗС Німеччини очікує від Зеленського прогресу в реформах.