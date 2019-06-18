Президент Украины в Париже встретился с председателем сената Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Владимир Зеленский в Париже встретился с председателем сената Французской Республики Жераром Ларше, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
“Французский чиновник отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Во время встречи также говорилось о возвращении в Украину пленных моряков и политических заключенных, содержащихся на территории России”. — указано в сообщении.
Кроме того, Владимир Зеленский и Жерар Ларше обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможной встрече в Нормандском формате в ближайшее время.
Президент Украины и Председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания “комиссии диалога” с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.
Стоит напомнить, что глава МИД Германии ожидает от Зеленского прогресса в реформах.