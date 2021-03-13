Зеленский объяснил "слугам", как правильно голосовать в Раде

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал "Слуг народа" в Верховной Раде поддерживать законопроекты власти большинством голосов. Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Слуга народа", передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я жду от партии "Слуги народа" несколько очень важных, конкретных вещей. Первое, быть постоянно на передовой реальных изменений, быть первопроходцами, сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, имитирующих бурную деятельность, нужен осмысленный подход к политике и государственного управления, должны думать на несколько шагов вперед в рамках нашей единой стратегии. Это одна из задач политического совета партии и политических советов в регионах, которые сегодня вы создадите", - рассказал Зеленский.

По его словам, партия должна быть источником инициатив, источником реформ, проектов, идей, а главное новых профессиональных и порядочных кадров для Украины.

"Второе - единство. Мы никогда не сделаем нашу страну единой, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах - на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов. Голосов "Слуги народа". И вам должно быть все равно как голосуют другие партии. Пусть это останется на их совести", - сказал Зеленский.

Добавим

Также Зеленский призвал забыть слова "да, но", когда речь идет о том, что они обещали людям.

"Третье. Забывайте, пожалуйста навсегда слова "да, но", когда речь идет о том, что мы обещали людям. Все эти вещи ни для кого не были тайной, описаны в наших программах. Под ними вы все поставили свои подписи в 2019 году и все это мы обязаны выполнить. Только да, без всяких но. Сегодня для Украины важны законы, которые завершат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие, законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов. Преодоление коррупции, восстановления справедливости и выполнения вех других наших обещаний", - рассказал Зеленский.

Кроме того, он обратился к представителям в регионах.

"Отдельно хочу я хочу сегодня обратиться к нашим представителям в регионах. Мы демократическая сила, у нас нет политбюро или ЦК. Чтобы изменять свою общину, свое село, свой город, свой регион, не надо ждать регулярных пошаговых инструкций из Киева. Берите уже сегодня на себя инициативу и ответственность. Мы предоставили вам для этого все необходимое - полномочия, средства и другие ресурсы", - сказал Президент.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на съезде заявил, что партия "Слуга народа" постепенно будет очищаться от случайных людей и засланных казачков.

Напомним

Сегодня в Киеве проходит съезд партии "Слуга народа". В повестке дня, в частности, вопрос изменений в системе управления партией.

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