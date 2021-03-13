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Зеленський пояснив “слугам”, як правильно голосувати в Раді

Зеленський пояснив “слугам”, як правильно голосувати в Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав “Слуг народу” у Верховній Раді підтримувати законопроекти влади більшістю голосів. Про це він заявив під час виступу на з’їзд партії “Слуга Народу”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я чекаю від партії „Слуги народу“ декілька дуже важливих, конкретних речей. Перше, бути постійно на передовій реальних змін, бути першопроходцями, зосередитися на дійсно важливих законах, а не на дрібницях, що імітують бурхливу діяльність, потрібний осмислений підхід до політики та державного управління, маємо думати на декілька кроків вперед в рамках нашої єдиної стратегії. Це одне із завдань політичної ради партії та політичних рад у регіонах, які сьогодні ви створите”, — розповів Зеленський.

За його словами, партія має бути джерелом ініціатив, джерелом реформ, проектів, ідей, а головне нових професійних та порядних кадрів для України.

“Друге — єдність. Ми ніколи не зробимо нашу країну єдиною, якщо самі не будемо згуртованими. На мою думку, у вас можуть бути дискусії щодо деталей, але коли мова йде про принципові, важливі для країни речі на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів. Голосів „Слуги народу“. І вам має бути байдуже як голосують інші партії. Нехай це залишиться на їхній совісті”, — сказав Зеленський.

Додамо

Також Зеленський закликав забути слова "так, але", коли мова йде про те, що вони обіцяли людям.

“Третє. Забувайте, будь ласка на завжди слова "так, але", коли мова йде про те, що ми обіцяли людям. Всі ці речі ні для кого не були таємницею, вони написані в наших програмах. Під ними ви всі поставили свої підписи у 2019 році і все це ми зобов’язані виконати. Тільки так, без жодних але. Сьогодні для України є надважливими закони, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя, закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів. Подолання корупції, відновлення справедливості та виконання віх інших наших обіцянок”, — розповів Зеленський.

Окрім того, він звернувся до представників у регіонах.

“Окремо хочу я хочу сьогодні звернутися до наших представників у регіонах. Ми демократична сила, у нас немає політбюро або ЦК. Щоб змінювати свою громаду, своє село, своє місто, свій регіон, вам не треба чекати регулярних покрокових інструкцій з Києва. Беріть вже сьогодні на себе ініціативу й відповідальність. Ми надали вам для цього все необхідне — повноваження, кошти та інші ресурси”, — сказав Президент.

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу на з’їзді заявив, що партія “Слуга народу” поступово буде очищуватися від випадкових людей та засланих козачків

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Сьогодні у Києві відбувається з’їзд партії “Слуга народу”. На порядку денному, зокрема, питання змін у системі управління партією.

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