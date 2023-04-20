Зеленский попросил Столтенберга помочь преодолеть оборонные табу в отношениях с партнерами

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«Мы приветствуем Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украине – которая стоит крепко, свободно и видит перспективу полного освобождения нашей земли от российских оккупантов. Этот визит господина Генерального секретаря – первый во время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений», - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня на переговорах они затронули четыре основных вопроса.

«Первое – Рамштайн», заседание, которое состоится завтра. И решения, которых ожидаем от партнеров. Это касается вооруженной поддержки наших активных действий. Чем дальше смогут двигаться наши воины на передовой, тем быстрее в Украину и всю Европу вернется мир. Второй вопрос – это определенная нерешительность некоторых наших партнеров по обороне. Я обратился к г-ну Генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть оборонные табу в отношениях с партнерами – то, что касается дальнобойного оружия и современной авиации для Украины», - рассказал Зеленский.

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Он отметил, что третий вопрос – это саммит НАТО в Вильнюсе.

«Вильнюсский саммит НАТО может стать историческим. Я благодарен за приглашение посетить Саммит, но важно, чтобы Украина получила соответствующее приглашение на Саммите. Пора лидерам определить перспективу обретения Украиной членства в НАТО, определить алгоритм движения Украины к этой цели и определить гарантии безопасности для нашего государства на период такого движения – то есть на период до членства в НАТО», - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что четвертый вопрос касался гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

«Именно неопределенность по безопасности разжигала иллюзии агрессора. Следовательно, определенность по безопасности станет надежной защитой от повторения любой новой агрессии против нашего народа или любого другого европейского народа», - сказал Зеленский.

Дополнение

Киев ожидает, что НАТО во время саммита в Вильнюсе летом должно сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл Вильнюс 2023 "поводом исправить ошибки Бухареста в 2008 году".

Зеленский также отмечал, что Украина ожидает саммит НАТО, который может стать судьбоносным.

Принимающая саммит Литва уже обязалась добиваться приглашения Украины в НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе в июле.

Визит Генсека НАТО в Киев проходит накануне встречи на авиабазе Рамштайн в Германии Контактной группы по обороне Украины, где партнеры принимают решение о поддержке Украины вооружением.