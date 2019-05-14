Зеленский поговорил с банкирами о ставках по кредитам и сотрудничество с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями банковского сектора актуальные экономические вызовы, а также сотрудничество с МВФ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Как сообщили в пресс-службе, 14 мая Зеленский встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank - Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank - BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank , ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а также с представителями Независимой ассоциации банков Украины. На встрече присутствовали и представители команды Владимира Зеленского - Абромавичюс Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова.
"Владимир Зеленский заверил, что как Президент будет гарантом каждомe крупномe инвестору, который придет в Украину. Новоизбранный Глава государства также подчеркнул, что считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов", - говорится в сообщении.
Новоизбранный Президент поддержал мнение банковского сообщества, что краеугольным камнем для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов. Владимир Зеленский отметил также необходимость обеспечить прозрачные и равные правила игры и для частных, и для государственных банков. Кроме того, он поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них, отметили в пресс-службе.
Руководители банков со своей стороны заверили новоизбранного Президента Украины в поддержке и готовности сотрудничать.
Кроме этого, как отметили в пресс-службе, Владимир Зеленский выразил надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств, поможет развитию экономики.
"Уменьшение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту. Так как сейчас люди напуганы и не доверяют банкам", - отметил новоизбранный Президент Украины.
Напомним, в субботу, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским. Они говорили о деятельности правоохранительных органов в Украине.