Зеленський провів двогодинну зустріч з Луценком
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У суботу, 11 травня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся з новообраним Президентом Володимиром Зеленським. Вони розмовляли про діяльність правоохоронних органів в Україні. Про це УНН повідомив прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.
“У суботу, 11 травня на офіційне запрошення новообраного Президента Володимира Зеленського до посадової особи Генерального прокурора України Юрія Луценка (вони провели зустріч — ред.). (Луценко —ред.) прийняв запрошення, приїхав до офісу Зеленського, де вони спілкувалися дві години”, — сказала Сарган.
За її словами, вони розмовляли про діяльність правоохоронних органів в Україні, взаємозв’язок між ними, зокрема про проблеми Генеральної прокуратури на даному етапі та про плани Луценко про подальшу роботу.
Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що сьогодні Верховна Рада України не призначила дату його інавгурації.