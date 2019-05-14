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Зеленский провел двухчасовую встречу с Луценко

Зеленский провел двухчасовую встречу с Луценко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. В субботу, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским. Они говорили о деятельности правоохранительных органов в Украине. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

"В субботу, 11 мая, на официальное приглашение новоизбранного Президента Владимира Зеленского к должностному лицу Генерального прокурора Украины Юрия Луценко (они провели встречу - ред.). (Луценко ред.) принял приглашение, приехал в офис Зеленского, где они общались два часа", - сказала Сарган.

По ее словам, они разговаривали о деятельности правоохранительных органов в Украине, взаимосвязи между ними, в частности о проблемах Генеральной прокуратуры на данном этапе и о планах Луценко о дальнейшей работе.

Напомним, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что сегодня Верховная Рада Украины не назначила дату его инаугурации.

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