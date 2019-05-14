Зеленский провел двухчасовую встречу с Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В субботу, 11 мая, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретился с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским. Они говорили о деятельности правоохранительных органов в Украине. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.
"В субботу, 11 мая, на официальное приглашение новоизбранного Президента Владимира Зеленского к должностному лицу Генерального прокурора Украины Юрия Луценко (они провели встречу - ред.). (Луценко ред.) принял приглашение, приехал в офис Зеленского, где они общались два часа", - сказала Сарган.
По ее словам, они разговаривали о деятельности правоохранительных органов в Украине, взаимосвязи между ними, в частности о проблемах Генеральной прокуратуры на данном этапе и о планах Луценко о дальнейшей работе.
Напомним, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что сегодня Верховная Рада Украины не назначила дату его инаугурации.