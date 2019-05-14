Зеленський поговорив із банкірами про ставки за кредитами та співпрацю з МВФ

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Новообраний Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками банківського сектору актуальні економічні виклики, а також співпрацю з МВФ, передає УНН із посиланням на прес-службу Зеленського.

Як повідомили у прес-службі, 14 травня Зеленський зустрівся з керівниками провідних іноземних банків в Україні (FLIFI): Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank — Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank — BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank, а також із представниками Незалежної асоціації банків України. На зустрічі були присутні й представники команди Володимира Зеленського — Айварас Абромавичус, Олександр Данилюк, Андрій Богдан, Іван Баканов, Вікторія Страхова.

“Володимир Зеленський запевнив, що як Президент буде гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну. Новообраний Глава держави також підкреслив, що вважає пріоритетним забезпечення макроекономічної стабільності через незалежність НБУ, співпрацю з МВФ і дотримання виваженої політики у сфері публічних фінансів”, — йдеться у повідомленні.

Новообраний Президент підтримав думку банківської спільноти, що наріжним каменем для забезпечення економічного зростання та залучення іноземних інвестицій є судова реформа й забезпечення захисту прав інвесторів і кредиторів. Володимир Зеленський наголосив також на необхідності забезпечити прозорі та рівні правила гри і для приватних, і для державних банків. Крім того, він підтримав реформу корпоративного управління у державних банках, яка усунула б політичний вплив на них, відзначили у прес-службі.

Керівники банків зі свого боку запевнили новообраного Президента України у підтримці й готовності співпрацювати.

Крім цього, як відзначили у прес-службі, Володимир Зеленський висловив сподівання на зменшення ставок за банківськими кредитами і для корпоративного бізнесу, і для домогосподарств, що допоможе розвитку економіки.

“Зменшення ставок за кредитами стане поштовхом до економічного зростання. Бо наразі люди налякані й не довіряють банкам”, — зазначив новообраний Президент України.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрівся з новообраним Президентом Володимиром Зеленським. Вони розмовляли про діяльність правоохоронних органів в Україні.

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