Зеленский планирует передать флаг из Бахмута "тем, чьи решения важны для Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Во время традиционного вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил флаг от украинских военных во время поездки в Бахмут и передаст его “тем, чьи решения важны для Украины”, передает УНН.
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“Наши бойцы дали мне сегодня наше знамя и попросили передать его тем, чьи решения очень важны для Украины, для всех наших воинов. Обязательно мы это сделаем”, — заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что эта неделя “чрезвычайно важна” для того, чтобы получить нужную Украине поддержку, но деталей не уточнил.
Напомним
Как отмечают американские СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон и, как ожидается, посетит Капитолий США в среду, сообщили в CNN со ссылкой на источники, осведомленные с этим вопросом.
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