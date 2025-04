Зеленський відвідає Білий дім, де поспілкується з Байденом

Деталі

Очікується, що Зеленський зустрінеться з керівництвом Конгресу та головами комітетів з національної безпеки від Республіканської та Демократичної партій.

Під час поїздки, яка стане першим закордонним візитом Зеленського після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, український президент має виступити на спільному засіданні Конгресу, додається у звіті.

Раніше у вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що в середу ввечері відбудеться сесія Конгресу, на якій “дуже особлива увага приділятиметься демократії”.

Проте Пелосі, не уточнюється, про що буде сесія. Її офіс не відразу відповів на прохання прокоментувати візит Зеленського.

Here’s Pelosi’s Dear Colleague letter, which was sent out at 3:18pm.... pic.twitter.com/Ujf236u45b

— Jennifer Bendery (@jbendery) December 20, 2022