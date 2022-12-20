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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24181 перегляди

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Зеленський відвідає Білий дім, де поспілкується з Байденом

Зеленський відвідає Білий дім, де поспілкується з Байденом

Київ • УНН

 • 524487 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вирушить до Вашингтона і, як очікується, відвідає Капітолій США в середу, повідомили у CNN з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням, пише УНН.

Деталі

Очікується, що Зеленський зустрінеться з керівництвом Конгресу та головами комітетів з національної безпеки від Республіканської та Демократичної партій.

Під час поїздки, яка стане першим закордонним візитом Зеленського після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, український президент має виступити на спільному засіданні Конгресу, додається у звіті.

Раніше у вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що в середу ввечері відбудеться сесія Конгресу, на якій “дуже особлива увага приділятиметься демократії”.

Проте Пелосі, не уточнюється, про що буде сесія. Її офіс не відразу відповів на прохання прокоментувати візит Зеленського.

Here’s Pelosi’s Dear Colleague letter, which was sent out at 3:18pm.... pic.twitter.com/Ujf236u45b

— Jennifer Bendery (@jbendery) December 20, 2022

Українські Національні Новини

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