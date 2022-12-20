Зеленский посетит Белый дом, где пообщается с Байденом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вашингтон и, как ожидается, посетит Капитолий США в среду, сообщили в CNN со ссылкой на источники, осведомленные по этому вопросу, пишет УНН.
Детали
Ожидается, что Зеленский встретится с руководством Конгресса и председателями комитетов по национальной безопасности от Республиканской и Демократической партий.
Во время поездки, которая станет первым зарубежным визитом Зеленского после вторжения России в Украину 24 февраля, украинский президент должен выступить на совместном заседании Конгресса, добавляется в отчете.
Ранее во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что в среду вечером состоится сессия Конгресса, на которой “очень особое внимание будет уделяться демократии”.
Однако Пелоси, не уточняется, о чем будет сессия. Ее офис не сразу ответил на просьбу прокомментировать визит Зеленского.
Here’s Pelosi’s Dear Colleague letter, который был sent at 3:18pm.... pic.twitter.com/Ujf236u45b— Jennifer Bendery (@jbendery)December 20, 2022