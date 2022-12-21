Зеленський планує передати прапор із Бахмута “тим, чиї рішення важливі для України”

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“Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обовʼязково ми це зробимо”, — заявив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що цей тиждень “надзвичайно важливий” для того, щоб здобути потрібну Україні підтримку, але деталей не уточнив.

Нагадаємо

Як зазначають американські ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона і, як очікується, відвідає Капітолій США в середу, повідомили у CNN з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

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