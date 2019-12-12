Зеленский подтвердил, что обмен "всех установленных" состоится до Нового года

"До нового года - мы верим в это - всех установленных на всех установленных", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что в Минске ТКГ согласовала списки удерживаемых. Кроме того, очередным этапом будет проговорена возможность возвращения в Украину военнопленных с территории России и оккупированного Крыма.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали обмена украинцев.