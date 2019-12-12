Зеленський підтвердив, що обмін "всіх встановлених" відбудеться до Нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до Нового року відбудеться обмін "всіх встановлених на всіх встановлених". Про це Глава держави заявив під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"До нового року - ми віримо в це - всіх встановлених на всіх встановлених",- сказав Зеленський.
Президент сказав, що у Мінську ТКГ узгодила списки утримуваних. Крім того, черговим етапом буде проговорено можливість повернення в Україну військовополонених з території Росії та окупованого Криму.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі обміну українців.