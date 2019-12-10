Президент України розкрив деталі обміну українців

"Обмін - ми обговорювали, чесно кажучи, перша частина, що "всіх на всіх" - це абстрактне питання. Домовились так: початок блоку "всіх на всіх" - всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз нам покажуть списки... зараз йдеться про Донбас", - зазначив Президент.

З його слів, "трек" щодо обміну має три сторони.

"Перше - ті хто в Україні і ті хто в окупованому Донбасі. Це перша історія, друга - ті хто в Росії, і третя - ті хто в Криму. Я чесно скажу, хотів одразу все поєднати. Це складно, але ми проговорили, що будемо про це говорити і вирішувати... Давайте зробимо перший крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому", - додав Зеленський.

Нагадаємо, під час зустрічі у "нормандському форматі" країни-учасниці погодили обмін утримувани особами між Росією і Україною в форматі "всіх на всіх". Про це на спільній пресконференції за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" заявив президент України Володимир Зеленський.

"Країни-учасниці сприяють взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що "було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам МКЧХ до усіх утримуваних осіб".

Раніше повідомлялося, що Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту.