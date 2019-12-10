Президент України розкрив деталі обміну українців
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Обмін на першому етапі включатиме повернення українців, утримуваних на Донбасі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі, передає кореспондент УНН.
"Обмін - ми обговорювали, чесно кажучи, перша частина, що "всіх на всіх" - це абстрактне питання. Домовились так: початок блоку "всіх на всіх" - всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз нам покажуть списки... зараз йдеться про Донбас", - зазначив Президент.
З його слів, "трек" щодо обміну має три сторони.
"Перше - ті хто в Україні і ті хто в окупованому Донбасі. Це перша історія, друга - ті хто в Росії, і третя - ті хто в Криму. Я чесно скажу, хотів одразу все поєднати. Це складно, але ми проговорили, що будемо про це говорити і вирішувати... Давайте зробимо перший крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому", - додав Зеленський.
Нагадаємо, під час зустрічі у "нормандському форматі" країни-учасниці погодили обмін утримувани особами між Росією і Україною в форматі "всіх на всіх". Про це на спільній пресконференції за підсумками зустрічі у "нормандському форматі" заявив президент України Володимир Зеленський.
"Країни-учасниці сприяють взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що "було погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам МКЧХ до усіх утримуваних осіб".
Раніше повідомлялося, що Офіс Президента опублікував рішення Нормандського саміту.