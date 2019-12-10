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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Президент Украины раскрыл детали обмена украинцев

Президент Украины раскрыл детали обмена украинцев

Киев  •  УНН

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ПАРИЖ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Обмен на первом этапе будет включать возврат украинцев, находящихся на Донбассе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Париже, передает корреспондент УНН.

"Обмен - мы обсуждали, честно говоря, первая часть," всех на всех "- это абстрактный вопрос. Договорились так: начало блока" всех на всех "- всех согласованных на всех согласованных. Сейчас нам покажут списки ... сейчас речь идет о Донбасс", - отметил Президент.

По его словам, "трек" по обмену имеет три стороны.

"Первое - те, кто в Украине и те, кто в оккупированном Донбассе. Это первая история, вторая - те, кто в России, и третья - те, кто в Крыму. Я честно скажу, хотел сразу все совместить. Это сложно, но мы проговорили, что будем об этом говорить и решать ... Давайте сделаем первый шаг, потому что 72 человека могут приехать домой", - добавил Зеленский.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы согласовали обмен удерживаемых лицами между Россией и Украиной в формате "всех на всех". Об этом на совместной пресс конференции по итогам встречи в "нормандском формате" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Страны-участницы способствуют взаимному освобождению удерживаемых лиц к 31 декабря 2019 года по принципу" всех на всех", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "было согласовано необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям МККК ко всем удерживаемым лицам".

Ранее сообщалось, что Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита.

Украинские Национальные Новости

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