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Зеленский подытожил результаты визита в Румынию

Зеленский подытожил результаты визита в Румынию

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский подвел итоги визита в Румынию и заявил, что стратегические отношения Украины и Румынии – это новая сила для всего Черноморского региона. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Первый: есть хорошие оружейные договоренности. Я не могу сейчас раскрывать всего, но снаряды — плюс, усиление ПВО — плюс. Некоторые вещи еще готовим. Они будут мощными. В Румынии создается Центр подготовки пилотов для F-16, и украинские пилоты будут среди первых, кто будет учиться. Второе: зафиксировали, что переходим на уровень стратегического партнерства”, — рассказал Зеленский.

Президент сообщил, что по этой политической формулировке — очень ясный смысл.

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“Как сказал мне Президент Йоханнис, мы можем полагаться на Румынию. Румыния точно может полагаться на Украину. Мы вместе значительно усилим наш регион. Уже делаем критический вклад в глобальную продовольственную безопасность благодаря сотрудничеству в дунайских портах и на востоке Черного моря. Будет больше сотрудничества. Расширяем наши транспортные коридоры, будет больше рабочих мест и экономических возможностей. Сегодня подписали совместное заявление президентов, в котором описывается, как будем дальше мы двигаться”, — сказал Зеленский.

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В-третьих, по словам Зеленского уже вскоре будет открыто движение — новую ветку железной дороги через Молдову, которая станет новым транспортным коридором.

“Вместе с Молдовой мы движемся и к началу переговоров по членству в ЕС — при полной поддержке Румынии. Я благодарен за это”, — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что стратегические отношения с Румынией — это новая сила для всего Черноморского региона.

“Если удастся реализовать все то, что нами запланировано сейчас и над чем будут работать наши команды, в этой части Европы появится новый источник экономического и развития безопасности”, — отметил Зеленский.

Украинские Национальные Новости

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