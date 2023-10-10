Зеленский подытожил результаты визита в Румынию

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский подвел итоги визита в Румынию и заявил, что стратегические отношения Украины и Румынии – это новая сила для всего Черноморского региона. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.