Зеленський підсумував результати візиту до Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Румунії та заявив, що стратегічні відносини України та Румунії – це нова сила для всього Чорноморського регіону. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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“Перше: є хороші домовленості щодо зброї. Я не можу зараз розкривати всього, але снаряди — плюс, посилення ППО — плюс. Деякі речі ще готуємо. Вони будуть потужними. У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься. Друге: зафіксували, що переходимо на рівень стратегічного партнерства”, — розповів Зеленський.
Президент повідомив, що за цим політичним формулюванням — дуже чіткий сенс.
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“Як сказав мені Президент Йоханніс, ми можемо покладатися на Румунію. Румунія точно може покладатися на Україну. Ми разом значно посилимо наш регіон. Уже робимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці. Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися”, — сказав Зеленський.
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По-третє, за словами Зеленського уже незабаром буде відкрито рух — нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.
“Разом із Молдовою ми рухаємось і до початку переговорів щодо членства в ЄС — за повної підтримки Румунії. Я вдячний за це”, — повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що стратегічні відносини з Румунією — це нова сила для всього Чорноморського регіону.
“Якщо вдасться реалізувати все те, що нами заплановано зараз і над чим працюватимуть наші команди, у цій частині Європи з’явиться нове джерело економічного та безпекового розвитку”, — зазначив Зеленський.