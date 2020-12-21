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Зеленский подписал законопроект о льготах для культуры, туризма и креативных индустрий

Киев • УНН

 • 13222 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о поддержке культуры, туризма и креативных индустрий, предусматривающий введение ряда льгот. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский подписал законопроект о льготах для культуры, туризма и креативных индустрий

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" № 962-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Закон внедряет налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах, в частности:

- освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий;

- пониженная ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведения экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещение;

- пониженная ставка НДС также будет применяться в отношении услуг по распространению, демонстрации, публичного оповещения и публичного показа фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и нарушением слуха.

"При этом до 2025 года освобождается от НДС поставки услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для лиц с нарушением зрения и слуха. Также до 2023 года будет применяться пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по поставке услуг по временному размещению (проживания), предоставляемых гостиницами и аналогичными заведениями", - добавили в сообщении.

Напомним, парламентарии приняли в целом президентский законопроект, предусматривающий уменьшение или освобождение от налогообложения ряда проектов и программ в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

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