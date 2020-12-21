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Зеленський підписав законопроект про пільги для культури, туризму та креативних індустрій

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про підтримку культури, туризму та креативних індустрій, що передбачає запровадження низки пільг. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський підписав законопроект про пільги для культури, туризму та креативних індустрій

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій“ № 962-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 листопада 2020 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах, зокрема:

— звільняється від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або програм у сфері креативних індустрій;

— знижена ставка податку на додану вартість для операцій з постачання послуг, пов’язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування;

— знижена ставка ПДВ також застосовуватиметься щодо послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та порушенням слуху.

“При цьому до 2025 року звільняється від ПДВ постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу національних та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених українською мовою на території України, за умови, що такі національні фільми адаптовані в україномовні версії для осіб з порушенням зору та слуху. Також до 2023 року застосовуватиметься знижена ставка податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями та подібними закладами”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому президентський законопроект, яким передбачає зменшення чи звільнення від оподаткування низки проектів і програм у сфері культури, туризму та креативних індустрій.

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