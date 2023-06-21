Гостаможслужба объяснила законопроект о беспошлинном импорте составляющих беспилотных систем

Детали

Президент Украины подписал законы от 29.05.2023 года №3123 и №3124-ІХ о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, согласно которым временно разрешается импортировать без уплаты НДС и ввозной пошлины составляющие беспилотных систем.

Речь идет о материалах, узлах, агрегатах, оборудовании и комплектующих изделиях, ввозимых, в том числе пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях, на таможенную территорию Украины предприятиями для использования в собственной производственной деятельности производства и/или ремонта беспилотных систем.

В ведомстве обратили внимание, что на основании оформленных таможенных деклараций Гостаможслужба будет формировать перечень таких предприятий. Предприятия, в свою очередь, должны ежеквартально подтверждать целевое использование перечисленных товаров, путем представления таможенному органу по месту нахождения предприятия отчета.

В случае нецелевого использования, предприятие будет обязано уплатить сумму НДС и ввозной пошлины, которая должна была бы быть уплачена при ввозе в Украину, а также пеню.

Упрощения предоставляются временно до завершения действия военного положения Украины. Законы вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования.

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