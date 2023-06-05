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"Таможенный безвиз": за 8 месяцев оформлено более 7 тысяч транзитных деклараций

Киев • УНН

 • 391527 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. За 8 месяцев действия "таможенного безвиза" было оформлено 7,5 тысяч транзитных деклараций в системе NCTS ("Новая компьютеризированная транзитная система"). Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Министерства финансов Украины.

"Таможенный безвиз": за 8 месяцев оформлено более 7 тысяч транзитных деклараций

Цитата

"Общее количество перемещений из Украины за 8 месяцев составило 5 974. В мае 2023 года в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита было завершено 2 698 перемещений, начатых в Украине. Это почти в два раза больше, чем в апреле 2023 года. Такая положительная динамика наблюдается уже 3 месяца подряд", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала международного применения NCTS по 1529 декларациям совместного транзита товары успешно были доставлены в таможни назначения в Украине. Количество таких деклараций в мае этого года составило 331.

Также в прошлом месяце гаранты, которые имеют право гарантировать перемещение товаров под процедурой совместного транзита, начали активное использование веб-сервиса регистрации электронных гарантий, информирует Минфин. За этот период в электронном виде зарегистрировали 7 общих и 21 индивидуальную гарантию.

Напомним

"Таможенный безвиз" между Украиной и Европейским Союзом заработал в октябре 2022 года. Он ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и уменьшает соответствующие расходы для предприятий.

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