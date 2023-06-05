"Митний безвіз": за 8 місяців оформлено понад 7 тисяч транзитних декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. За 8 місяців дії "митного безвізу" було оформлено 7,5 тисяч транзитних декларацій у системі NCTS ("Нова комп'ютеризована транзитна система"). Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Міністерства фінансів України.
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"Загальна кількість переміщень з України за 8 місяців склала 5 974. У травні 2023 року в країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було завершено 2 698 переміщень, розпочатих в Україні. Це майже у двічі більше, ніж у квітні 2023 року. Така позитивна динаміка спостерігається вже 3 місяці поспіль", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що з початку міжнародного застосування NCTS по 1529 деклараціях спільного транзиту товари успішно були доставлені до митниць призначення в Україні. Кількість таких декларацій у травні цього року склала 331.
Також минулого місяця гаранти, які мають право гарантувати переміщення товарів під процедурою спільного транзиту, розпочали активне використання вебсервісу реєстрації електронних гарантій, інформує Мінфін. За цей період в електронному вигляді зареєстрували 7 загальних та 21 індивідуальну гарантію.
Нагадаємо
"Митний безвіз" між Україною та Європейським Союзом запрацював у жовтні 2022 року. Він прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.