Держмитслужба пояснила законопроект про безмитний імпорт складових безпілотних систем
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Підписані Президентом закони №3123 та №3124-ІХ передбачають до завершення дії воєнного стану імпорт без сплати ПДВ та ввізного мита складових безпілотних систем. Держмитслужба буде формувати перелік імпортерів, які в свою чергу повинні щоквартально звітувати про діяльність, пише УНН з посиланням на Державну митну службу України.
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Президент України підписав закони від 29.05.2023 року №3123 та №3124-ІХ про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, згідно з якими тимчасово дозволяється імпортувати без сплати ПДВ та ввізного мита складові безпілотних систем.
Йдеться про матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби, що ввозяться, в тому числі пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, на митну територію України підприємствами для використання у власній виробничій діяльності виробництва та/або ремонту безпілотних систем.
У відомстві звернули увагу, що на підставі оформлених митних декларацій Держмитслужба формуватиме перелік таких підприємств. Підприємства, своєю чергою, мають щоквартально підтверджувати цільове використання перелічених товарів, шляхом подання митному органу за місцем розташування підприємства звіту.
У разі нецільового використання, підприємство буде зобов’язане сплатити суму ПДВ та ввізного мита, що мала б бути сплачена при ввезенні в Україну, а також пеню.
Спрощення надаються тимчасово до завершення дії воєнного стану України. Закони набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування.
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