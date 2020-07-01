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Зеленский подписал закон о запрете начислять штрафы по кредитам в период карантина

Зеленский подписал закон о запрете начислять штрафы по кредитам в период карантина

Киев  •  УНН

 • 11478 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)“ № 691-iх, который Верховная Рада приняла 16 июня 2020 года”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

“С этой целью документ вносит изменения в „Заключительные положения“ Хозяйственного кодекса Украины и „Заключительные и переходные положения“ Гражданского кодекса Украины, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров на всей территории Украины, и/или в тридцатидневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заемщиком), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3297 относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни.

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