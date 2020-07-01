Зеленський підписав закон щодо заборони нараховувати штрафи за кредитами у період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.
“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)“ № 691-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 червня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що закон захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину та у 30-денний строк після його завершення.
“З цією метою документ вносить зміни до „Прикінцевих положень“ Господарського кодексу України та „Прикінцевих та перехідних положень“ Цивільного кодексу України, згідно з якими у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таке прострочення”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 3297 щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби.