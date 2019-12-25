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Зеленский подписал закон о ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Зеленский подписал закон о ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости

Киев  •  УНН

 • 14355 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации коррупционной схемы в сфере оценки недвижимости, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества” № 354-IX, который Верховная Рада приняла 5 декабря 2019 года.

“Закон отменяет необходимость уплаты средств за формирование справок и отчетов об оценке объектов недвижимости в пользу частных электронных площадок. Это будет способствовать развитию рынка недвижимости в Украине, создаст условия для улучшения инвестиционного климата и уменьшения напряжения в обществе. Документ, в частности, вводит новую, упрощенную модель оценки объектов недвижимости, что позволит осуществлять автоматическую оценку в максимально сжатые сроки. Любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение”, — указано в сообщении.

В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенного модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщику) и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе данных отчетов об оценке.

Документ также предусматривает отключение авторизованных электронных площадок от Единой базы данных отчетов об оценке. Субъекты оценочной деятельности (оценщики) и нотариусы получат прямой, беспрепятственный и бесплатный доступ к этой базе.

Согласно закону, информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой. Все данные об объекте недвижимости и его стоимость автоматически обнародуются в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества).

В ОП также отметили, что: “Доступ, внесения, проверка информации с Единой электронной базы осуществляется бесплатно. Формирование электронных справок о ожидаемую стоимость объекта недвижимости также бесплатное. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пунктов 2-5 раздела I, которые вступают в силу с первого числа месяца, следующего за днем опубликования Фондом государственного имущества Украины решения о введении в промышленную эксплуатацию программного обеспечения Единой базы отчетов об оценке, но не позднее 1 июля 2020 года”.

Добавим, что Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества.

Украинские Национальные Новости

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