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Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна

Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про оренду державного та комунального майна” № 157-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього жовтня 2019 року, пише УНН з посиланням на пресслужбу Президента.

Цей закон впроваджує просту й прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, яка є більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

Документ викладає у новій редакції Закон України “Про оренду державного та комунального майна”, а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства та низки законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній і комунальній власності.

“Згідно із законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься вся інформація щодо угод оренди державного та комунального майна. Закон визначає чіткі етапи й терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою”, — вказано у повідомленні.

Також з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості.

Законопроектом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

У пресслужбі також додали, що: “Ухвалення закону забезпечить вдосконалення механізмів і процедур передачі державного та комунального майна в оренду, сприятиме прозорості та відкритості приватизаційних процесів, а також збільшенню надходжень до державного й місцевих бюджетів”.

Варто нагадати, що Президент підписав закон щодо забезпечення контролю цін на електроенергію при недостатній конкуренції.

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