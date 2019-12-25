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Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества

Зеленский подписал закон об аренде государственного и коммунального имущества

Киев  •  УНН

 • 14702 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “Об аренде государственного и коммунального имущества” № 157-IX, который Верховная Рада приняла третьего октября 2019 года, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, является более выгодной благодаря свободной конкуренции.

Документ излагает в новой редакции Закон Украины “Об аренде государственного и коммунального имущества”, а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины из процедур банкротства и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

“По закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе опубликована вся информация о договоров аренды государственного и коммунального имущества. Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством”, — указано в сообщении.

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законопроектом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

В пресс-службе также добавили, что: “Принятие закона обеспечит совершенствование механизмов и процедур передачи государственного и коммунального имущества в аренду, будет способствовать прозрачности и открытости приватизационных процессов, а также увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты”.

Стоит напомнить, что Президент подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию при недостаточной конкуренции.

Украинские Национальные Новости

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