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Зеленский подписал закон, регулирующий статус НАБУ

Киев • УНН

 • 17787 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон о согласовании статуса НАБУ с требованиями Конституции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Зеленский подписал закон, регулирующий статус НАБУ

Цитата

“Президент Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины“ № 1810-ІХ, который Верховная Рада приняла 19 октября 2021 года”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что документ устраняет противоречия между Конституцией и Законом “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает гарантии независимости его работы.

“Закон определяет полномочия Кабинета Министров Украины относительно назначения на должность директора Национального антикоррупционного бюро и увольнения его исключительно при наличии установленных этим документом оснований", - отмечается в сообщении.

Также законом закреплено, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, трех из которых определяет правительство, а остальные три человека — правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые, в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями, в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

В соответствии с законом, требования Кабинета Министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.

Кроме того, в документе также определены основы организации и проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия.

Отмечается, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

В то же время эксперты утверждают, что предоставленный НАБУ статус органа исполнительной власти со спецстатусом не предусмотрен Конституцией, а участие иностранцев в аудите деятельности бюро нарушает принципы суверенитета Украины.

Дополнение

Принято Закон Украины о внесении изменений к некоторым законам Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1).

Добавим

Закрытие “дыры” в законодательстве и статусе НАБУ — одно из условий сотрудничества с МВФ.

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