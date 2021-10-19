ВР схвалила закон, що врегульовує статус НАБУ

Деталі

Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів.

Відповідно до ухваленого документу, НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, а це унеможливить втручання КМУ в його діяльність.

Також документ визначає особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ. Врегульовується конкурсний відбір директора: КМУ призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме спеціальна комісія (шість осіб, із яких три особи визначаються Кабінетом Міністрів та три особи — визначаються Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції).

Закон також визначає, що зовнішню оцінку ефективності діяльності Національного бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

З метою усунення правової невизначеності щодо правового статусу особи, яка займає посаду директора НАБУ, яка виникла у зв’язку з Рішенням Конституційного суду України 9-р/2020, визначається, що особа, призначена на посаду директора Національного бюро, продовжує здійснювати всі повноваження директора бюро до моменту призначення очільника відомства за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону “Про Національне антикорупційне бюро України”.

Додамо

Закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ.