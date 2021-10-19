ВР приняла закон, регулирующий статус НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Принят Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№ 5459-1), передает корреспондент УНН.
Детали
Соответствующее решение поддержали 304 народных депутата.
Согласно принятому документу, НАБУ станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, а это сделает невозможным вмешательство КМУ в его деятельность.
Также документ определяет особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ. Регулируется конкурсный отбор директора: Кабмин будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия (шесть человек, из которых три человека определяются Кабинетом Министров и три человека - определяются Кабмином на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции).
Закон также определяет, что внешнюю оценку эффективности деятельности Национального бюро проводит комиссия в составе трех лиц, определенных Кабинетом Министров Украины на основании предложений партнеров по развитию, которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.
С целью устранения правовой неопределенности правового статуса лица, занимающего должность директора НАБУ, которая возникла в связи с Решением Конституционного суда Украины 9-р/ 2020, определяется, что лицо, назначенное на должность директора Национального бюро продолжает осуществлять все полномочия директора бюро до момента назначения главы ведомства по результатам открытого конкурсного отбора на занятие этой должности в порядке, установленном статьей 7 Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
Добавим
Закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ.