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Зеленський підписав закон, що врегульовує статус НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо узгодження статусу НАБУ з вимогами Конституції України. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.

Зеленський підписав закон, що врегульовує статус НАБУ

Цитата

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України“ № 1810-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 жовтня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що документ усуває суперечності між Конституцією та Законом “Про Національне антикорупційне бюро України”, визначаючи, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує гарантії незалежності його роботи.

“Закон визначає повноваження Кабінету Міністрів України щодо призначення на посаду директора Національного антикорупційного бюро та звільнення його виключно за наявності встановлених цим документом підстав”, — зазначається в повідомленні.

Також законом закріплено, що до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ входять шість осіб, три з яких визначає уряд, а інші три особи — уряд на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які, відповідно до міжнародних або міждержавних угод, протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

Відповідно до закону, вимоги Кабінету Міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на НАБУ.

Окрім того, у документі також визначені засади організації та проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного бюро, яку щороку здійснює відповідна комісія.

Зазначається, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Водночас експерти стверджують, що наданий НАБУ статус органу виконавчої влади зі спецстатусом не передбачений Конституцією, а участь іноземців в аудиті діяльності бюро порушує принципи суверенітету України. 

Доповнення

Прийнято Закон України про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (№ 5459-1).

Додамо

Закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ.

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