Президент подписал закон об отборе судей Конституционного суда

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда. Об этом он сообщил в вечернем обращении, 17 августа, передает УНН.

Цитата

"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, который гарантирует прозрачный, профессиональный и добропорядочный отбор судей Конституционного Суда", - отметил Зеленский.

По его словам, с принятием этого закона наше государство стало еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз.

Напомним

В конце июля 2023 года Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов. По закону, отбор будет проводиться при участии Консультативной группы экспертов. Половину из этих экспертов составят делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые будут иметь решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ.

Контекст

Этот закон является одним из требований Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Вокруг него долгое время велись дискуссии украинской власти с Венецианской комиссией.

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