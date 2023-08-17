Президент підписав закон про відбір суддів Конституційного суду

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"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів з Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – вже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний та добропорядний відбір суддів Конституційного Суду", - зазначив Зеленський.

За його словами, з ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо

У кінці липня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про відбір суддів Конституційного Суду за участі міжнародних експертів. За законом, відбір проводитиметься за участі Дорадчої групи експертів. Половину з цих експертів складуть делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією люди, які матимуть вирішальний голос при фільтрації кандидатів до КСУ.

Контекст

Цей закон є однією із вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Навколо нього довгий час точилися дискусії української влади з Венеційською комісією.

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