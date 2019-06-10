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Зеленский объявил конкурс по отбору судьи в ЕСПЧ от Украины

Зеленский объявил конкурс по отбору судьи в ЕСПЧ от Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, а также сформировал новую комиссию для проведения соответствующего конкурса, передает УНН.

"Образовать Комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины (далее - Комиссия) и утвердить ее персональный состав (прилагается)", - говорится в указе № 356/2019.

В состав комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины вошли:

Буроменский Михаил Всеволодович - профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук (по согласованию);

Короткий Тимур Робертович - профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета "Одесская юридическая академия", кандидат юридических наук (по согласованию);

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Кузнецова Наталья Семеновна - академик-секретарь отделения гражданско правовых наук Национальной академии правовых наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор (по согласованию);

Микиевич Михаил Николаевич - заведующий кафедрой европейского права Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор (по согласованию);

Сыроедов Татьяна Леонидовна - профессор кафедры конституционного, муниципального и международного права юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, доктор юридических наук (по согласованию).

Кроме того, документом ликвидировано конкурсную комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины, образованную Указом Президента Украины от 4 апреля 2019 года № 100 "О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Также своим указом Зеленский постановил "объявить конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины".

Добавим, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Окружной административный суд Киева принял решение о запрете конкурсной комиссии по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Украины совершать действия для проведения этого конкурса.

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