Окружний адмінсуд Києва заблокував відбір суддів до ЄСПЛ

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про заборону конкурсній комісії з відбору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України вчиняти дії для проведення цього конкурсу. Про це у п'ятницю, 26 квітня повідомляє прес-служба суду, передає УНН із посиланням на DW.